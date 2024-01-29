Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik

        ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik

        ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün-Suriye sınırında bulunan üsteki ABD askerlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya ilişkin, "Dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 01:35 Güncelleme: 29.01.2024 - 01:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biden: Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Biden, çeşitli etkinliklere katılmak için gittiği Güney Carolina'da gazetecilere açıklamada bulundu.

        ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısı ve 3 ABD askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Biden, "Dün gece Orta Doğu'da zor bir gün geçirdik." ifadesini kullandı.

        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü Haberi Görüntüle

        "ÜÇ CESUR RUHU KAYBETTİK"

        AA'nın haberine göre Biden, saldırıda "Üç cesur ruhu kaybettik" diyerek, kısa bir sessizlikten sonra "cevap vereceğiz." diye konuştu.

        ABD Başkanı Joe Biden, bugün ilk olarak Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirmişti.

        Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ABD
        #joe biden
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail ve Hamas arasında esir takası görüşmesi 'yapıcı' geçti
        İsrail ve Hamas arasında esir takası görüşmesi 'yapıcı' geçti
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Dayı-yeğen arasında miras kavgası! Boynundan bıçakladı
        Dayı-yeğen arasında miras kavgası! Boynundan bıçakladı
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
        Ürdün'de dronlu saldırı: 3 ABD askeri öldü
        "Düzeni bozma hedefe yürü"
        "Düzeni bozma hedefe yürü"
        Evden kaçan iki kuzen bulundu
        Evden kaçan iki kuzen bulundu
        Cengiz Ünder böyle istedi!
        Cengiz Ünder böyle istedi!
        ABD Başkanı Biden, ABD-Meksika sınırını kapatmakta kararlı
        ABD Başkanı Biden, ABD-Meksika sınırını kapatmakta kararlı
        Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
        Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
        Altay ilk maçına çıktı, ManU kazandı
        Altay ilk maçına çıktı, ManU kazandı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        5 kez ateş edip kaçtı, yakayı eleverdi
        5 kez ateş edip kaçtı, yakayı eleverdi
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        "VAR kayıtlarını açıklayın"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        Durumu stabil
        Durumu stabil
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Habertürk Anasayfa