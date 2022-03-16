ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf

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ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşinin koronavirüse yakalandığını söyleyecekken yeni bir gafa imza attı.

ABD Başkanı Biden, Harris'in neden etkinlikte yanında olmadığını açıklayacağı sırada "First Lady'nin eşi koronavirüse yakalandı" ifadelerini kullandı. Biden'ın, First Lady'nin eşi ifadesinden kendisinin koronavirüse yakalandığı ya da Harris'in "first lady" olduğu anlamı çıktı.

Biden, "First Lady'nin eşinin koronavirüse yakalanması nedeniyle sahnede kimin olduğu konusunda küçük bir değişiklik oldu" dedi. Bir kişi Biden'ı uyarırken, katılımcılar ise gülerek karşılık verdi.

Harris'in eşi Second Gentleman Doug Emhoff'un koronavirüs testi dün erken saatlerde pozitif çıkmıştı. Biden ve Harris'in testi ise negatif çıktı.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde eski ABD Başkanı Barack Obama pazar günü yaptığı açıklamada, testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.