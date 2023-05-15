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ABD Başkanı Biden'dan Türkiye seçimlerine ilişkin yorum

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'de henüz resmi olarak sonuçlanmayan seçimlere ilişkin yorumda bulundu

Giriş: 15.05.2023 - 12:28 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Başkanı Biden'dan Türkiye seçimlerine ilişkin yorum
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Türkiye'de dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'dan yorum geldi.

14 Mayıs günü milyonlarca vatandaş 13. cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gitti. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,42, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,45 oranına oy aldı.

ABD Başkanı Biden, 2. tura kalması muhtemel seçimler hakkında yorumda buldu.

Biden, kesin olmayan seçimler için "Umarım kim kazanırsa kazanır" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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