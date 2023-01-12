ABD Başkanı Biden'a ait ikinci bir ofisten daha gizli belgeler çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, kendisine ait ofislerden çıkan gizli belgeler nedeniyle zor bir hafta yaşıyor. Biden’a ait özel bir ofisten daha benzer nitelikte belgeler çıktı.

İlk grup belge Biden’ın Obama yönetiminde başkan yardımcılığı yaptığı döneme aitti.

Washington DC’deki özel ofiste keşfedilen belgeler, incelenmesi için Adalet Bakanlığı’na teslim edildi.

Ancak bu ikinci grup belgenin nerede bulunduğu henüz netleşmedi.

Biden belgelerini önemli kılan bir diğer nokta, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın benzer bir inceleme altında olmasından kaynaklanıyor.

Donald Trump, FBI’ın Ağustos ayında gizli belgeler nedeniyle evini bastığını duyurmuştu.

Trump, Biden belgelerinin gün yüzüne çıkması sonrası sosyal medya hesabından, “FBI, Joe Biden’ın evlerini ne zaman basacak acaba? Belki de Beyaz Saray’a baskın yaparlar” mesajını paylaşmıştı.

ABD'de ilgili yasa gereği, bu tür resmi belgeler ve elektronik posta yazışmaları Ulusal Arşiv Dairesi'ne gönderilmek zorunda.

Belgelerde ne yer alıyor?

Joe Biden’a ait ofisten çıkan ilk grup belgede, ABD istihbarat birimlerinin, Ukrayna, İran ve İngiltere’ye ait bilgilendirme notları yer alıyor.

Beyaz Saray ikinci grup belge hakkında bir açıklama yapmadı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre ilgili soruya yanıt vermedi ve “Başkan’ın dün yaptığı açıklamadan daha fazla bir şey söylemeyeceğim” dedi.

Biden belgelerin kendisine de sürpriz olduğunu söylemişti.

Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçilere geçtiği siyasi atmosferde konunun komisyonlar aracılığıyla gündemde tutulabileceği ifade ediliyor.

Biden, Trump’ı hassas belgeleri depolamakla “sorumsuzluk” yapmakla suçlamıştı.