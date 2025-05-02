ABD Başkan Yardımcısı Vance: Ukrayna'da savaş yakın zamanda bitmeyecek

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulundu.

Fox News kanalına konuşan Vance, "Anlaşmaya varmak ve bu acımasız savaşı sonlardırmak onlara (Ukrayna ve Rusya) kalıyor. Hiçbir yere gitmeyecek. Yakın bir zamanda bitmeyecek. Ukraynalılar elbette işgal edildikleri için öfkeliler ancak binlerce askeri kaybetmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce ise ABD'nin müzakerelerdeki arabulucu rolünden vazgeçebileceğinin sinyalini verdi.

Bruce "Toplantılara arabuluculuk etmek için dünyanın dört bir yanına uçakla seyahat etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

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Bruce, barış görüşmelerinin artık iki tarafa kaldığını ve savaşı bitirmek için somut çözümler ortaya koymaları gerekeceğini dile getirdi.

RUBİO'DAN AÇIKLAMA

NBC News'ün "Meet the Press" programına konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin dış politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rubio, askeri bir çözümü olmayan bir savaşı sona erdirmeye çalıştıklarını, bu konuda da ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Bu sürecin son adımlarının en zor olduğunu dile getiren Rubio, "(Barış anlaşması) Yakında gerçekleşmeli. Eğer bu çaba sonuç vermezse, zaman ve kaynaklarımızı buna ayırmaya devam edemeyiz." dedi. Rubio, Rusya ve Ukrayna'yı olduklarından daha yakınlaştırdıklarını kaydederek, henüz hedefe tam olarak ulaşamadıklarına, bu haftanın kritik olacağına dikkati çekti. Savaşın "tek çözümünün" Rusya ve Ukrayna'nın "bir şeylerden vazgeçmesinin gerektiği bir müzakere olduğunu" dile getiren Rubio, barış anlaşmalarının güven esasında yapılmadığını vurguladı. REKLAM Rubio, Çin ile tarife gerginliği hakkında da Çinli şirketlerin ABD'de istediğini yapabildiğini ancak kendilerinin Çin'de aynısını yapmalarına izin verilmediğini savundu. Çin'in yaptığının haksızlık olduğunu aktaran Rubio, sadece ABD'nin değil başka ülkelerin de bu konudan rahatsız olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, 24 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Ukrayna barış görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 26 Nisan'da Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes hakkında konuştuklarını bildirmişti. *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir