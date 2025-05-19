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        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Trump-Putin görüşmesi öncesi kritik açıklama | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Trump-Putin görüşmesi öncesi kritik açıklama

        ABD Başkan Yardımcısı Vance, Başkan Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy'le yapacağı görüşmelerin öncesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesiyle ilgili müzakerelerin çıkmazda olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 16:41 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:41
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        Vance'ten Trump-Putin görüşmesi öncesi kritik açıklama
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        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın her iki ülkenin liderleriyle görüşmesi öncesinde Washington'un, Rusya-Ukrayna Savaşı görüşmelerinin çıkmazda olduğunu kabul ettiğini söyledi:

        "Burada bir çıkmaz olduğunun farkındayız. Bence Başkan (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'e şunu söyleyecek: 'Bak, ciddi misin? Bu tutumu devam ettirme konusunda ciddi misiniz?"

        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
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        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmeyen liderler zirvesinin ardından bugün Rusya lideri Putin'i, daha sonra da Ukrayna lideri Zelenskiy'i arayacağını duyurmuştu.

        Yeni Papa'ya davet

        Vance, yeni Papa seçilen XIV. Leo ile çeşitli diplomatik konuları görüşürken, Papa Leo'yu Beyaz Saray'a davet etti.

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