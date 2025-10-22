Habertürk
        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı Vance, Gazze'de ateşkesin devamı konusunda iyimser olduğunu söyledi | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı Vance, Gazze'de ateşkesin devamı konusunda iyimser olduğunu söyledi

        ABD Başkan Yardımcısı Vance, Batı Kudüs'te İsrail Başkanı Netanyahu bir araya geldi. Vance, Gazze'de varılan ateşkes sürecinin kolay olmayacağını ancak devam edeceği konusunda iyimser olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 14:05 Güncelleme: 22.10.2025 - 14:05
        Vance Gazze'de ateşkesin devamı konusunda iyimser
        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'de varılan ateşkes sürecinin kolay olmayacağını ancak devam edeceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

        İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde Vance ile bir araya geldi.

        Netanyahu ile Vance, heyetler arası görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Gazze'de varılan ateşkes sürecine işaret eden Vance, bu çerçevede Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ve Hamas'ın İsrail'e yeniden "tehdit oluşturmaması" gibi hedeflerin olduğunu söyledi.

        Vance, "Önümüzde çok zorlu bir görev var." diyerek Gazze'de varılan ateşkes sürecinin zorlu olacağını ifade etti.

        Sürecin kolay olmayacağını ve yapılacak daha çok şey bulunduğunu dile getiren Vance, ancak ateşkesin devam edeceği konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

        Netanyahu ise "ABD'nin baskısı sonucu Gazze'de ateşkesi sürdürdükleri" yönündeki haberlere yanıt olarak, "Biz ABD'nin himayesinde değiliz. Güvenliğine İsrail karar verecek. İsrail'in güvenliği söz konusu olunca ne yapmamız gerekirse onu yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

        Gazze'ye Türk güvenlik personelinin gönderilmesini kabul edip etmeyeceği sorusuna dolaylı şekilde karşı olduğu cevabını veren Netanyahu, "Bu konuda (Türk güvenlik personelinin Gazze'ye gitmesi konusunda) güçlü görüşlerim var. Bunların ne olduğunu tahmin etmek ister misiniz? Evet, biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

