ABD Başkan Yardımcısı Harris Romanya'da

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Avrupa ile temasları artıran ABD'de Başkan Yardımcısı Harris, Ukrayna'nın komşusu Polonya'yı ziyaretinin ardından bir diğer komşusu Romanya'ya geçti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya gelen Harris, ortak basın toplantısında, Romanya’nın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle on binlerce mülteciyi kabul ederek gösterdiği cesaret ve cömertlikle olağanüstü bir tutum sergilediğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'ın da sıklıkla vurguladığı gibi, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesine güçlü biçimde bağlı olduğunu yineledi.

Iohannis ile görüşmesinin, ABD-Romanya ilişkilerinin ve dostluğunun gücünü teyit etmek adına verimli geçtiğini belirten Harris, ABD'nin Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5. maddesine bağlılığının altını çizdi.