ABD Başkan Yardımcısı: Çinli köylülerin ürettiklerini almak için onlardan borç alıyoruz

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Fox News'e verdiği mülakâtta, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konan dış ticaret politikalarının neden doğru olduğuna dair gerekçeler sundu.

Donald Trump'ın ilk dönemini hatırlatan Vance, o dönemde de gümrük vergilerinin enflasyona yol açacağına dair argümanlar öne sürüldüğünü ancak bu tahminlerin gerçekleşmediğini ifade etti.

Küreselci ekonomi modeline eleştiri getiren Başkan Yardımcısı, diğer ülkelerin ürettiklerini alabilmek için borçlandıklarını belirtirken "Çinli köylülerin ürettiklerini almak için Çinli köylülerden borç alıyoruz." şeklinde konuştu.

Trump yönetiminin üretime yönelik söylemlerini yineleyen Vance, fabrikaların kapatıldığını ve enflasyonun arttığını dile getirirken, hâlihazırda ortaya konan politikaların büyük bir değişiklik olduğunu ve böylesi bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada, bugünü uzun zamandır beklenen "kurtuluş günü" olarak nitelendirerek, "Ülkemiz ve vergi mükelleflerimiz 50 yılı aşkın süredir sömürülüyor ama artık buna izin verilmeyecek." dedi.

Bugünün ABD tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulayan Trump, "Bu, bizim ekonomik bağımsızlık bildirgemizdir." diye konuştu.

Trump, yabancı ticaret engellerini ortadan kaldıracaklarını belirterek, nihayetinde bunun yurt içinde daha fazla üretim, daha güçlü rekabet ve tüketiciler için daha düşük fiyatlar anlamına geleceğini ifade etti.

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Kronik ticaret açıklarını bir ekonomik sorundan ziyade, ABD'nin güvenliğini tehdit eden bir ulusal acil durum olarak nitelendiren Trump, bunun ülke için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.

Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını belirterek, "Minimum temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirleyeceğiz." diye konuştu.

Ayrıca Trump, bu gece yarısından itibaren, ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının da yürürlüğe gireceğini anımsattı.