ABD, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'in soruşturmasının sonucunu bekliyor
İsrail ordusu, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride öldürdü. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın henüz Eygi'nin ailesiyle görüşmediğini ancak yönetim olarak ailesiyle birlikte Eygi'nin yasını tutmaya devam ettiklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı da İsrail'i, Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak "hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma" yürütmeye ve bulgularını kamuoyuna açıklamaya çağırdı
Beyaz Saray, İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili İsrail'in hızlı soruşturma yürüttüğünü ve bir yargıya varabilmek için soruşturmanın sonucunu beklediklerini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi ile ilgili değerlendirme yaptı.
Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın henüz Eygi'nin ailesiyle görüşmediğini ancak yönetim olarak ailesiyle birlikte Eygi'nin yasını tutmaya devam ettiklerini söyledi.
İsrail'in şu anda soruşturma yürüttüğünü belirten Kirby, "Şu anda bu soruşturmayı hızlıca yapıyorlar. Sanıyorum gelecek günlerde bulgularını ve sonuçları bize sunacaklar. Biz de o zamana kadar sonuca varıp yargıda bulunmayı bekletiyoruz." dedi.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ÇAĞRI
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, aktivist Eygi'nin Batı Şeria'da, İsrail askerinin kurşunuyla başından vurularak öldürülmesini değerlendirdi.
Patel, "Anladığımız kadarıyla İsrail'deki ortaklarımız bu olup biten şeyin koşullarını araştırıyor. Biz de bulgularını kamuoyuna açıklamalarını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Bir Amerikan vatandaşının ölümünü "yürek parçalayıcı", "endişe verici" ve "trajik" olarak nitelendiren Patel, bununla birlikte, İsrail'i kınayan ifadeler kullanmaktan kaçındı.
Sözcü Yardımcısı, Batı Şeria'da yaşanan bu olayın tamamen "belirlenip karara bağlanması" gerektiğini belirterek, "Bu sürecin işlemesine izin vereceğiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı muhabirinin, ailenin soruşturma talebinin ABD tarafından desteklenip desteklenmediği sorusuna Patel, "İsrail'in bulgularını kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Bu bulguların şeffaf kapsamlı ve mümkün olan en kısa sürede paylaşılmasını bekliyoruz." sözleriyle cevap verdi.
Vedant Patel, elde edilecek bulguların ne yönde olabileceği ve ek bir adım gerektirip gerektirmeyeceği konularını ele almanın ise erken olduğunu kaydetti.
Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrailli keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.