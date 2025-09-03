ABD askerleri Polonya'da kalmaya devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'da bulunan yaklaşık 10 bin Amerikan askerinin bu ülkede görev yapmaya devam edeceğini belirterek, "Hatta isterlerse oraya daha fazla asker göndeririz. Polonya ile çok uyumluyuz." dedi.

Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, ikili Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ile Polonya arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu anlatan Trump, Polonya'nın beklenen NATO harcama miktarının üzerinde savunma harcaması yapan iki NATO ülkesinden biri olduğunu belirtti.

Polonya'daki ABD askerlerinin kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Trump, "Evet öyle düşünüyorum. Hatta isterlerse oraya daha fazla asker göndeririz. Polonya ile çok uyumluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Bu ülkede bulunan yaklaşık 10 bin ABD askerinin Polonya'nın savunmasına destek olduğunu ifade eden Trump, bu askerlerin orada kalmaya devam edeceğini belirtti.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki de ABD askeri varlığının ülkesinde ilk kez çok olumlu şekilde karşılandığını ve Polonya halkının özellikle "Rusya tehdidi" karşısında bundan memnun olduğunu vurguladı.

Avrupa'daki en fazla ABD askeri Almanya'da

ABD'nin Avrupa'da NATO üyesi İngiltere, Almanya, Belçika, İtalya, İspanya, Yunanistan, Hollanda, Bulgaristan, Polonya, Danimarka, İtalya, Estonya, Litvanya, Romanya, Portekiz ve Arnavutluk'ta müşterek, kara, deniz ve hava üsleri mevcut.

Ayrıca, Grönland, Kosova ve Bosna Hersek'te de garnizonları bulunuyor. Bu üslerdeki ABD menşeli tüm silahları Amerikan askerleri kullanıyor. Aralık 2023'te iki ülke arasında imzalanan anlaşma ile ABD, Finlandiya'da da 15 askeri üsse erişim hakkı elde etti. Yunanistan, Macaristan, İsveç, Norveç, Danimarka'nın da dahil olduğu 11 NATO ülkesi, ABD ile benzer anlaşmalar imzaladı. REKLAM Temmuz 2024'te yayımlanan ABD menşeli raporda, ABD'nin Avrupa genelinde 31 kalıcı üs ve 19 geçici askeri tesisinin, Mart 2024 itibarıyla yarısından fazlası Almanya'da (35 binden fazla) olmak üzere 67 bin aktif askerinin bulunduğu bilgisi yer aldı. 2025 verilerine göre de ABD'nin, Almanya'da 38 bin 700, Polonya'da 14 bin, İtalya'da 12 bin 600, İngiltere'de 10 bin, İspanya'da 3 bin 500, Romanya'da 2 bin 150, Belçika'da 1150, Norveç'te 1100, Litvanya'da 1000, Estonya'da 700, Yunanistan'da 600, Kosova'da 598 ve Portekiz'de 250 askeri bulunuyor. Grönland, İzlanda, Macaristan, Slovakya ve Bulgaristan'da ise toplam 600 asker mevcut. Akdeniz'den sorumlu ABD 6'ncı Filo'da 4 bin 500 denizci asker görev yapıyor. Öte yandan, ABD'nin toplamda Avrupa'da kaç tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), top veya uçağının bulunduğu bilgisi açık kaynaklarda yer almıyor.

Avrupa ülkelerinde konuşlu kara kuvvetleri birlikleri Avrupa'da ABD'ye ait çeşitli büyüklüklerde garnizonlar mevcut. ABD'nin "ABD Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri" bünyesinde, Almanya (Ansbah, Bavaria, Rheinland-Pfalz, Stuttgart, Wiesbaden), Belçika (Hainaut, Chievres Hava Üssü), İtalya (Vicenza), Polonya (Poznan), Bulgaristan (Novo Selo) ve Romanya'da (Köstence Mihail Kogalniceanu Hava Üssü) konuşlu birlikleri var. Polonya'daki ABD garnizonu Mart 2023'te göreve başladı. REKLAM Bu üslerde Amerikan askeri tarafından kullanılan, ABD Kara Kuvvetleri envanterinde yer alan M1 Abrams tankları, Stryker ve M2-M3 Bradley zırhlı muharebe araçları, M270A1 ve M270A2 çok namlulu roket sistemleri, M109 Paladin ve K9 kundağı motorlu obüsler, MIM-104 Patriot hava savunma sistemi, UH-60 Black Hawk genel maksat ve AH-64A Apache taarruz helikopterleri gibi silahları bulunuyor. ABD Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri muharip birliklerini, Avrupa'nın söz konusu ülkelerinde konuşlu muhabere, istihkam, istihbarat, sıhhiye ve askeri polis birlikleri destekliyor. ABD'nin Avrupa'daki hava gücü ABD Hava Kuvvetlerinin İngiltere (Suffolk/Lakenheath), Almanya (Ramstein ve Spangdahlem) ve İtalya'da (Aviano) kalıcı birlikleri mevcut. ABD Hava Kuvvetlerinin envanterinde İngiltere'de 2 McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle, 2 Lockheed Martin F-35 Lightning II savaş uçağı filosu, 1 Boeing KC-135 Stratotanker havadan ikmal uçağı filosu ve destek birlikleri bulunuyor.

Almanya'da da General Dynamics F-16 Fighting Falcon (F-16CJ/DJ, Block 50) filoları, mühimmat destek filoları, Lockheed Martin C-130J Super Hercules askeri nakliye uçak filosu, envanterinde Bombardier Aerospace C-21A ve C-37A Gulfstream V uçakları barındıran bir filo ile yer destek birlikleri mevcut. REKLAM İtalya'daki üste de Afrika bölgesine de destek veren General Atomics MQ-9 Reaper silahlı insansız hava aracı (SİHA) filosu ile Sikorsky MH-60/HH-60 Pave Hawk helikopterlerini barındıran arama kurtarma filosu bulunuyor. Bunların dışında İngiltere'de konuşlu ve gerektiğinde kullanılan Boeing RC-135 (RC-135V/W) keşif filosu, özel kuvvet operasyonlarında kullanılan Bell Boeing V-22 Osprey ve Lockheed MC-130 filoları var. ABD Deniz Kuvvetlerinin Avrupa'daki üsleri Avrupa'da ABD Deniz Kuvvetlerinin İtalya (Napoli Deniz Destek Üssü ve Sigonella Deniz Hava Üssü), İspanya (Rota Deniz Üssü), Yunanistan (Girit'teki Suda Deniz Üssü), İzlanda (Keflavik Deniz Hava Üssü), Romanya (Deveselu Deniz Destek Üssü) ve Polonya'da (Redzikowo Deniz Destek Üssü) üsleri bulunuyor. Bu üslerde ABD savaş filolarına ait, değişimli görevlendirilen savaş gemileri ve deniz havacılık uçakları yer alıyor.

ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki deniz görevlerinin icrasından sorumlu 6. Filo karargahı ve bazı unsurları İtalya'nın Napoli şehrinde konuşlu. REKLAM Ayrıca 6'ncı Filo'ya mensup muharip unsurlar, İspanya'nın Rota Deniz Üssü'nde liman yapıyor. ABD Deniz Kuvvetlerinin Avrupa'da konuşlanan görev güçlerinde çeşitli sınıflardaki uçak gemileri, kruvazörler, muhripler, fırkateynler ve korvetler gibi su üstü muharip gemileri, denizaltılar ve lojistik destek gemileri bulunuyor. Ayrıca su üstü, su altı muharebe, deniz karakol ve istihbarat görevleri kapsamında Lockheed EP-3 keşif ve istihbarat, Boeing EA-18G Growler elektronik harp, Boeing P-8 Poseidon deniz devriye ve keşif uçakları, MH-60S Seahawk arama kurtarma ve su üstü muharebe, MH-60R Seahawk denizaltı avcı helikopterleri, İtalya, İspanya, Yunanistan, İzlanda ve Almanya'daki üstlerde konuşlandırılmış durumda. Almanya'nın Baden-Württemberg bölgesinde bulunan Böblingen şehrindeki Kamp Panzer Kaserne'de ABD'de ayrı bir kuvvet olan ABD Deniz Piyade Kolordusu birlikleri konuşlu durumda. REKLAM Öte yandan ABD, Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Fransa ve İspanya gibi NATO ülkeleriyle, Yunanistan'la yaptığı özel anlaşmalarla Dedeağaç Limanı'nı, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Doğu Avrupa'ya askeri teçhizat sevkiyatında kullanmaya başladı.

Gelecekte bu limanın kalıcı ABD üssü haline dönüşmesi ihtimal dışı değil. Yunanistan ile Ekim 2021'de imzalanan anlaşmayla ABD ordusunun, bu ülkenin orta kesimindeki Volos ili Georgula Kışlası, Litochoro Eğitim Sahası ve Dedeağaç'taki kara birlik kışlasını da kullanması planlanıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'yla sayı ve silahların yerleri değişti Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Şubat 2022'de başlamasıyla ABD'nin Almanya'daki taarruz uçağı filolarından bazıları Litvanya'ya, İtalya'daki hava indirme piyade birliklerinden biri Letonya'ya, Almanya'daki mekanize tugay birlikleri de Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'a kaydırıldı. İngiltere'de bulunan F-15'lerden bir kısmı ise Polonya'da konuşlandırıldı. Şubat 2022'de Avrupa'daki Amerikan askeri sayısı 65 bin civarındayken bu sayı aynı yılın yaz aylarında 100 bine yaklaştı. REKLAM İlerleyen dönemlerde ilave askerlerin bir bölümü ABD'ye geri döndü. ABD menşeli B61 tipi güdümsüz nükleer bombalar, Avrupa'da 4 ülkede bulunuyor ABD'nin ilk olarak 1954'te İngiltere'ye serbest düşümlü (yer çekimi) güdümsüz nükleer bombalarını konuşlandırmasıyla başlayan Avrupa'daki nükleer silah mevcudiyeti, zamanla diğer Avrupa ülkelerine (Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Yunanistan ve Belçika) aktarılması ve sayılarının artırılmasıyla genişledi.

ABD'nin Avrupa'daki nükleer bombalarının sayısı 1971'de 7 bin 300'e ulaştı. İngiltere ve daha sonra Fransa'ya konuşlu nükleer bombalar, söz konusu ülkelerin kendi nükleer silahlarını geliştirmesi sonrasında, Yunanistan'ın da 1990'ların sonunda nükleer bomba taşıyabilen A-7E savaş uçaklarını kullanımdan kaldırması ve nükleer yetenekli yeni uçak almaması nedeniyle 2000'li yılların başında geri çekildi. REKLAM Halihazırda ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları, "B61-3, B61-4" güdümsüz (yer çekimi) bombalarından oluşuyor. Basında, 4 Avrupalı NATO üyesi ülkede konuşlu, "Taktik nükleer silahlar" sınıfına giren bombaların sayısının 2022 itibarıyla yaklaşık 80 olduğu bilgisi yer alıyor. Belçika'da ve Almanya'da 15'er, İtalya'da 35 ve Hollanda'da 15 nükleer bombanın bulunduğu biliniyor. "B61-3" ve "B61-4"ler, Belçika'daki Kleine Brogel, Almanya'daki Büchel Hava Üssü, İtalya'daki Aviano ve Ghedi hava üsleri ile Hollanda'daki Volkel Hava Üssü'nde depolanıyor. Macaristan ve Polonya da ülkelerine ABD menşeli nükleer bombaların konuşlandırılmasına istek gösteriyor.

Bombalar, uçaklara monteli değil bulunduğu ülkenin milli hava üslerindeki korunaklı depolarda saklanıyor ancak kullanımı için gerekli olan şifreli kodlar ABD'nin elinde. Avrupa ülkelerinin envanterinde bulunan F-16, F-15E, F-35A, F-18 Super Hornet, Eurofighter Typhoon ve PA-200 Tornado gibi uçaklardan "B61-3 ve 4" tipi nükleer bomba atılabiliyor. REKLAM Öte yandan, Almanya'da pazar günü yapılacak genel seçimlerinden birinci çıkması beklenen ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) Genel Başkanı ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, Trump yönetiminin güvenlik şemsiyesini kaldırabileceği yönündeki mesajlar üzerine şimdiden harekete geçti. Merz, Fransa ve İngiltere ile ülkesi için nükleer korumaya ilişkin görüşmeler yapılmasını istiyor. Hristiyan Demokrat lidere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO anlaşmasındaki karşılıklı destek taahhüdünü kayıtsız şartsız geçerli saymaması durumuna hazırlıklı olunması gerekiyor. Avrupa'daki B61 tipi nükleer bombalardan en güçlüsü 170 kilotonluk "B61" ya da "Mk-61" adı verilen güdümsüz nükleer bombalar, ABD ordusunda 1968'den bu yana hizmette.

Los Alamos National Laboratory tarafından geliştirilen ve Pantex nükleer silah montaj ve söküm tesisinde yaklaşık 3 bin 155 adet üretilen B61 nükleer bombaların Mod-3, Mod-4 ve Mod-10 gibi 13 çeşidi bulunuyor. Uçaklardan atılabilen bombanın baz modeli "B61-0", 324 kilogram ağırlığında, 3,60 metre uzunluğunda ve 34 santimetre çapında. Bombaların ağırlığı modellerine göre değişebiliyor. Mevcut modeller, 0,3 ila 400 kilotonluk tahrip gücüne sahip. B61-3'ün gücü, yapılan ayarlamayla 0.3, 1.5, 5, 10, 45, 60, 80 veya 170 arasında değişebilirken B61-4'ün azami tesiri 50 kiloton.