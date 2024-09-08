ABD Açık'ta şampiyon Jannik Sinner!
Dünya 1 numarası Jannik Sinner, ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde 12 numaralı seribaşı Taylor Fritz'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Kadınlarda Belaruslu Aryna Sabalenka'nın zafere ulaştığı sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta erkekler şampiyonu da belli oldu.
New York kentinde düzenlenen organizasyonun erkekler şampiyonunu belirleyecek maçta, kariyerlerinde ilk kez ABD Açık'ta finale çıkan İtalyan Jannik Sinner ile ABD'li Taylor Fritz karşılaştı.
Sinner, seyircisi önünde oynayan Fritz'i 2 saat 16 dakika sonunda 6-3, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
2024 Avustralya Açık'tan sonra kariyerindeki 2. grand slam şampiyonluğuna uzanan 23 yaşındaki İtalyan raket, bu sezon 6'ncı, kariyerindeki 16'ncı tekler şampiyonluğunu elde etti.