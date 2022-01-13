ABD 500 milyon 'evde hızlı test kitini' ücretsiz dağıtacak

Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 ile mücadelede atılan son adımlara ve önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Omicron varyantının ülkede hızla yayıldığına işaret eden Biden, bunu "aşısızların salgını" olarak nitelendirdi ve aşısız kişilerin aşılılara oranla ölme ihtimallerinin 17 kat daha fazla olduğunu anımsattı.
GELECEK HAFTA ÜCRETSİZ MASKE PLANI AÇIKLANACAK
Biden, her ne kadar rahatsız edici olsa da maskenin virüsle mücadelenin önemli bir parçası olduğunun altını çizerek, "Halka yüksek kaliteli ücretsiz maske dağıtma planımızı gelecek hafta açıklayacağız." bilgini paylaştı.
Test kapasitelerinin her geçen gün arttığına ve şu anda günlük test rakamlarının 15 milyona ulaştığına işaret eden Biden, "Daha önce satın aldığımız 500 milyon evde hızlı test kitinin dağıtımı için planımızı gelecek hafta duyuracağız. Ayrıca ekibime 500 milyon test kiti daha alınması talimatını verdim. Böylece 1 milyar, evde hızlı test kiti halkın kullanımına sunulacak." ifadesini kullandı.
ABD siyasetinin önemli figürlerinden Demokrat Senatör Bernie Sanders dün yaptığı açıklamada, ""Tüm Amerikalıların kendilerini güvende tutacak yüz maskeleri olmalı. N95 maskelerinin ülkedeki her haneye gönderilmesi konulu yasayı yarın sunacağım. Bu hayat kurtaracak ve sağlık bakım maliyetlerini azaltacaktır." ifadesini kullanmıştı.
6 EYALETE FEDERAL SAĞLIK EKİPLERİ GİDECEK
Biden, özellikle vakaların yoğun görüldüğü eyaletlerde sağlık çalışanı sayısının az olduğunun da farkında olduklarını belirterek, "120'den fazla askeri tıp personeli, en çok vaka yoğunluğunun görüldüğü 6 eyalet olan Michigan, New York, New Jersey, New Mexico. Ohio ve Rhode Island'a gidecek." dedi.
ABD'de Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vaka sayıları salgının başından bu yana en yüksek orana ulaştı. Ülkede günlük vaka ortalaması 750 bin civarında kaydediliyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 62'si Kovid-19'a karşı her iki doz aşısını da olmuş durumda.
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