Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Ankara ABB tarafından çiftçilere dağıtılacak fide başvuruları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere dağıtılacak fide başvuruları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere dağıtılacak fide başvurularında talepler alınmasına başladı. Fide desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ofis önünde kuyruk oluşturdu

Giriş: 14.04.2023 - 18:19 | Güncelleme: ABONE OL
ABB tarafından çiftçilere dağıtılacak fide başvuruları başladı
AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından çiftçilere dağıtılacak fide başvuruları başladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Beypazarı bürosunda domates, biber, patlıcan gibi türlerde fide desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ofis önünde kuyruk oluşturdu.

YÜZDE 75'İ HİBE DESTEKLİ

Yüzde 75 hibe destekli fide dağıtımının, başvuran kişilerin fide ücretinin yüzde 25'ini ilgili banka hesaplarını yatırmasının ardından önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

Fide desteğinden yararlanmak için başvuran Osman Yılmaz, geçen yıl da fide aldığını belirterek, "Ürüne bakacaksın, suyunu vereceksin ki ürün alasın. Alacağım fidenin ücretinin yüzde 25'ini yatıracağım" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABB 4'üncü yıl projelerini açıkladı
ABB 4'üncü yıl projelerini açıkladı
Milletvekili adayının başına gelenler
Milletvekili adayının başına gelenler
Refüje çıkan TIR'ın dorsesindeki çinko kalıpları yola savruldu
Refüje çıkan TIR'ın dorsesindeki çinko kalıpları yola savruldu
Yaşlı çift, ahşap evde alevlerin arasında kaldı
Yaşlı çift, ahşap evde alevlerin arasında kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.