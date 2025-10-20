ABB FOMGET'te Hasan Vural dönemi bitti!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'te teknik direktör Hasan Vural'ın görevine son verildi.

Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hasan Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze kattığı emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Başken kulübünde geçen hafta başkan Yalçın Demirkol da görevinden istifa etmişti.