Bolu mutfağının en lezzetli yemeklerinden Abant kebabı bol eti ve sebzesiyle doyurucu ve lezzetiyle sofralarınızı şenlendirecek.

Abant Kebabı İçin Gereken Malzemeler:

250 gr dana kuşbaşı et

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet sulu domates

2 adet biber

2 diş sarımsak

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı karabiber

1,5 su bardağı su

Diğer Malzemeler;

3 adet iri patlıcan

1 yemek kaşığı salça

1,5 su bardağı su

1 kase kaşar peyniri rendesi (Üzerine )

Abant Kebabı Yapılışı:

Etleri tencereye alın.

Harlı ateşte suyunun salmasını sağlayın.

Sıvı yağ ilave ettikten sonra bir iki tur çevirin.

Üzerine 1,5 bardak su ilave ederek tencerenin kapağını kapatın.

Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Daha sonra yemeklik doğranmış soğan ve biberleri ekleyin.

Sarımsakları da minik minik doğrayıp yumuşayana kadar kavurun.

Tuz ve baharatları ilave edin.

Minik doğranmış domatesleri de ekledikten sonra suyunu çekene kadar pişirin.

Patlıcanların, kızgın yağda ön yüzünü kızartın.

Ardından kabuklu arka yüzü de az kızartıp tepsiye alın.

Patlıcanların içini çatal ile ezdirilip az bastırarak boşluk elde edin.

Etli harcı paylaştırın.

1,5 su bardağı sıcak suda salça eriterek tepsiye dökün.

Önceden ısıtılmış, 200 derece fırında 45 dakika pişirin.

Üzerlerine de kaşar peyniri rendeleyip, fırının üst kısmına yakın koyun.

Kaşar peynirler eriyip kızarana kadar fırında pişirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Patlıcanlar siyah ve parlak olursa iyi olur.

Patlıcanların acı suyunun çıkması için tuzlu suda 15-20 dakika bekletin.

Fırınınız önceden ısıtılmış olsun.

Patlıcanlar arkalı önlü kızarttıktan sonra, fazla yağının alınması için kağıt havlu serili tabakta biraz tutun.