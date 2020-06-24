Abajur nedir, abajur ne işe yarar, abajur çeşitleri nelerdir gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Abajur ne demektir?

Hepimizin hemen hemen evlerinde bulundurduğu bir eşyadır. Eşyayı şöyle tanımlayabiliriz ışığın direkt olarak göze temas etmesini engeller. Abajurun birçok farklı modeli vardır. Gözlerimizi rahatsız etmesine izin vermeyeceği gibi abajur süs olarak da kullanılmaktadır. Bazı modellerinde kumaş metal veya plastik de kullanılabilir. Abajurların duvarda, masada ya da ayaklı olarak şekilleri vardır.

Abajur ne işe yarar?

Evimizin bütün odalarında rahatlıkla kullanabiliriz ama en sık kullanılan odalar çocuk odaları ve yatak odalarıdır. Abajurun kitap okuduğumuz odada da kullanabiliriz. Abajurlar bazı evlerde gece lambası şeklinde de kullanılmaktadır. Eğer karanlık fobiniz varsa abajur sizin için biçilmiş kaftandır. Abajurun ışığını en kısık seviyede tutarak uyuyabilirsiniz.

Abajur çeşitleri nelerdir?

Abajurlar Işık şekline göre sınıflandırılırlar. Az ışık saçan ve çok ışık saçan abajur olmak üzere iki ana başlıkta bunu inceleyebiliriz. Abajurlar ayarlanabilir özelliğe sahiptir Fakat bazıları sabit Işık ayarında durmaktadır. En çok tercih edilen abajur çeşidi ise ayarlanabilen Işıklı abajurlardır. Çok ışıklı ya da en az ışıklı ortamlarda sizin tercihinize kalmıştır.