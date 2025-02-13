AB: Yatıştırma politikası işe yaramaz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump ile Putin arasında oluşan barış zemininin sağlam olmadığını düşünan Kallas "Daha müzakereler bile başlamamışken neden Rusya'ya bütün tavizleri veriyoruz? Bu yatıştırma politikasıdır ve hiç işe yaramamıştır." dedi.

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Avrupa ve Ukrayna'nın dâhil olmadığı bir barış görüşmesinin işe yaramayacağını beyan eden Kallas "Avrupa'ya ve Ukrayna'ya ihtiyacınız var." dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Trump'ın Putin'le görüşmesinde geçen meselelerin Ukrayna için sorun oluşturmayacağını iddia ederek, gerek Rusya'nın gerek Ukrayna'nın karşılıklı taviz vermesinin barış için kaçınılmaz olduğunu ifade etti.