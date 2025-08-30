Habertürk
        Haberler Dünya "AB uzun bir savaşa hazırlanıyor" | Dış Haberler

        Macaristan Dışişleri Bakanı: AB uzun bir savaşa hazırlanıyor

        Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) ve çoğu üyenin uzun bir savaşa hazırlandığını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 19:29 Güncelleme: 30.08.2025 - 19:29
        "AB uzun bir savaşa hazırlanıyor"
        Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, bugünkü Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, AB ve çoğu üye ülkenin barışa değil uzun bir savaşa hazırlandığını ifade etti.

        Szijjarto, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan "Gymnich" formatlı AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

        Bakan Szijjarto, "Bugün Kopenhag'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Brüksel ve çoğu üye ülkenin barış değil, uzun bir savaşa hazırlandığı ortaya çıktı. Ukrayna'ya, askerlerin maaşları, insansız hava araçları, silahlar ve Ukrayna devletinin işleyişi için on milyarlarca avro göndermek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

        Szijjarto, AB Komisyonunun bir kez daha "Ukrayna Komisyonu" gibi davranarak üye ülkelerin çıkarları yerine Kiev'in çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

        Enerji güvenliğinin görmezden gelindiğini aktaran Szijjarto, Macaristan'ın tutumunun açık olduğunu, sadece ABD-Rusya anlaşmasının savaşı sona erdirebileceğini kaydetti.

