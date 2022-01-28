AB'nin Rusya'ya karşı her yaptırım seçeneği masada

CNN International televizyonunda Christine Amanpour'un konuğu olan von der Leyen, Rusya'nın olası saldırısı halinde Kuzey Akım 2 gazı hattı projesinin iptal olup olmayacağı ile ilgili soruya "Çok açık olmak istiyorum. Hiçbir şey masadan kalkmış değil. Her seçenek masada." diye yanıt verdi.
AB Komisyonunun, teknoloji, ekonomi ve finans alanlarındaki yaptırımları tasarlamaktan ve geliştirmekten sorumlu olduğunu anımsatan von der Leyen, "Biz de bunu yapıyoruz ve bu her şeyi içeriyor. Merdivenin en tepesindeki yaptırımlarla başlayacağız ve çok netiz ki; Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının Rusya için çok büyük sonuçları ve ağır bedelleri olacağı unutulmamalıdır." diye konuştu.
AA'nın haberine göre; Von der Leyen, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar kritik bir durumda hiç olmamıştık. Dolayısıyla her seçenek masada." ifadesini kullandı.
AB'nin Rusya'nın en büyük ticaret ortağı ve en büyük yatırımcısı olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Dolayısıyla rakamlar, size güçlü bir kozumuz olduğunu ve Rusya için Ukrayna'ya saldırmasının çok acı verici olacağını söylüyor." değerlendirmesini yaptı.
AB’NİN MEVCUT YAPTIRIMLARI
AB, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra bu ülkeye yaptırım uygulamaya başlamıştı. Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit etmesi nedeniyle uygulanan varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı gibi yaptırımlar kapsamında 185 kişi ve 48 kuruluş bulunuyor.
AB'nin yaptırımları uyarınca 27 üye ülke, Rusya'ya silah satışı yapamıyor. Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Rus kamu bankaları, Avrupa'da finans sektöründen dışlanırken özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar 6 ayda bir uzatılıyor.
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