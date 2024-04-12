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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB'den Mısır'a 1 milyar euro destek hazırlığı - İş-Yaşam Haberleri

        AB'den Mısır'a 1 milyar euro destek hazırlığı

        Avrupa Birliği (AB), Mısır ekonomisine yardımcı olmak için 1 milyar euro destek sağlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 17:14 Güncelleme: 12.04.2024 - 17:14
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        AB'den Mısır'a 1 milyar euro destek hazırlığı
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        AB Konseyi, Mısır'a yönelik hazırlanan makro finansal yardımın kabul edildiğini açıkladı.

        Açıklamada, Mısır ekonomisinin istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmak için ülkeye acilen 1 milyar euro destek sağlanacağına işaret edildi.

        Mısır'ın mali durumunun ve finansman ihtiyacının son dönemde kötüleştiği anımsatılan açıklamada, 1 milyar euroluk mali yardımın ilk aşama olduğu, ikinci aşamada 2024-2027 dönemi için 4 milyar euro kaynak daha sağlanacağı ifade edildi.

        Açıklamada, finansal desteğin tek seferde kredi şeklinde verileceğine dikkat çekilerek, bunun, Mısır'ın demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile insan hakları gibi alanlarda somut adımlar atmayı sürdürmesi koşuluyla sağlanacağı bildirildi.

        AB Komisyonu, geçen ay Mısır'a toplam 5 milyar euro tutarında bir mali yardım operasyonu teklifi hazırlamıştı.

        Yardım kararı, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

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