AB'den Almanya'nın eski şansölyesine yaptırım hazırlığı

Avrupa Parlamentosu'nun büyük bir çoğunluğu, Eski Almanya Şansölyesi Schröder'e karşı AB yaptırımları lehinde oy kullandı.
Perşembe günü Brüksel'de kabul edilen karara göre, yaptırım uygulanma planının nedeni ise Eski Şansölye Schröder'in enerji şirketi Rosneft gibi Rus devlet şirketleri için lobi çalışmaları yürütmesi ve faaliyetleri...
Avrupa Parlamentosu bununla birlikte, AB ülkelerini "AB yaptırımlarının uygulandığı kişileri, büyük Rus şirketlerinin Avrupa yönetim kurulu üyeleri ve Rusya'dan para almaya devam eden politikacıları kapsayacak şekilde genişletmeye" de çağırdı.
Parlamentonun bu adımı, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell üzerinde, Schröder'in AB yaptırımlar listesine dahil edilmesi için baskıyı artıracak. Bu kararın kabul edilmesi durumunda ileri adımda Schröder'in AB'deki mevcut varlıkları dondurulabilir.
Reuters, oylama ve metnin bağlayıcı olmadığını ancak Kremlin'e yakın görülen Avrupalılara karşı harekete geçilmesi adına AB üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu belirtti.
1998'DEN 2005'E KADAR GÖREVDEYDİ
1998'den 2005'e kadar Şansölye olan Schröder, daha sonra boru hattı Nord Stream, Rus Gazprom ve enerji şirketi Rosneft için görevler üstlendi.
Eski şansölye Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ile biliniyor.
ÜLKESİ ALMANYA'DA DA TEPKİ
Schröder Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra ise net tavır takınmadığı ve Rusya'ya yakınlıktan uzaklaşmadığı için ülkesinden de tepkiler artıyor. Schröder'in partisi SPD kendisinin partiden ayrılmasını istedi.
SPD, Yeşiller ve FDP, 78 yaşındaki Schröder'in meclis çalışma ofisini de elinden almak istiyor. Konuya ilişkin Federal Meclis Bütçe Komisyonu'nın bugün (Perşembe günü) oylama yapması planlanıyor.
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