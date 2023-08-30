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        Haberler Ekonomi Otomobil AB'de yeni otomobil satışları temmuzda arttı  - Otomobil Haberleri

        AB'de yeni otomobil satışları temmuzda arttı 

        Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, geçen ay yüzde 15,2 artarak 851 bin 156'ya ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:17 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:17
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        AB'de otomobil satışları temmuzda arttı 
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        Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin temmuz ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

        Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 15,2 yükselerek 851 bin 156 olarak belirlendi.

        Birlik üyesi ülkelerde yeni araç tescilleri, Ocak-Temmuz 2023'te ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 6 milyon 290 bin 849'a yükseldi.

        Temmuz ayında AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin yüzde 35,8'i benzinli, yüzde 25,6'sı hibrit, yüzde 14,1'i dizel, yüzde 13,6'sı tam elektrikli, yüzde 7,9'u fişli hibrit ve yüzde 3’ü de diğer yakıtlardan oluştu.

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        ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI TEMMMUZDA ARTTI

        Elektrikli otomobil satışları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,6 yükselerek 115 bin 971'e ulaştı. Otomobil satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre Fransa'da yüzde 19,9, Almanya'da yüzde 18,1, İspanya'da yüzde 10,7 ve İtalya'da yüzde 8,7 arttı.

        Birlik üyesi 27 ülke arasında temmuz ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 243 bin 277, Fransa'da 128 bin 946, İtalya’da 119 bin 146 ve İspanya'da 81 bin 205 yeni otomobil tescil edildi.

        Böylece, Avrupa otomobil pazarı tedarik zinciri sorunlarını aşarken, AB ülkelerinde otomobil satışları son 12 ay boyunca artış gösterdi.

        Üreticilere göre, temmuz ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 233 bin 184 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

        AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu 144 bin 227 otomobil sattı.

        Renault Grubu 90 bin 310 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 78 bin 609 adetle dördüncü sırada yer aldı.

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