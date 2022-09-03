AB'de aşı olmayanlara orijinal, takviye alacaklara varyantlara uyumlu aşılar yapılacak

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, Covid-19 salgını ve aşılarla ilgili son durum hakkında basın toplantısı düzenledi.
Cavaleri, Moderna ve Pfizer-BioNTech tarafından varyantlara uyumlu şekilde geliştirilen Covid-19 aşılarının AB içinde kullanılabileceğine karar verilmesinin ardından, bu aşıların risk altındaki bireylere yapılacak takviye dozlarda kullanılabileceğini söyledi.
Şu anda Covid-19 salgınına neden olan orijinal virüs ve Omicron alt varyantları BA.4/5'i hedefleyen bir Comirnaty aşısı başvurusunu değerlendirdiklerini ifade eden Cavaleri, bu incelemenin sonucunun eylül ortasına kadar açıklanacağını aktardı.
Cavaleri, Moderna'dan da BA.4/5 varyantı için bu ay içinde başvuru yapmasını beklediklerini dile getirdi.
Henüz hiç aşı olmayanlara orijinal aşılardan yapılacağını, takviye doz alacaklara ise varyantlara uyumlu aşıların yapılacağını bildiren Cavaleri, "Vidprevtyn", "Skycovion", "Hipra" isimli aşıların değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.
Cavaleri, çocuklar için ise 6 ay-4 yaş aralığında Comirnaty, 5 ay-6 yaş aralığında Spikevax'ın takviye dozlarının değerlendirmesinin sürdüğünü kaydetti.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ
Cavaleri, maymun çiçeği virüsüne karşı ise temmuz ayında Imvanex aşısını önerdiklerini anımsatarak, antiviral tedavi yöntemi olarak "tecovirimat" adlı ilacın AB içerisinde kısa süre sonra yüksek miktarda temin edilebilir durumda olacağını ifade etti.
EMA'nın aşılarla ilgili kararları AB komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. Aşıların AB içinde kullanımına AB komisyonu onay veriyor. EMA'nın Covid-19 aşılarıyla ilgili tavsiyeleri bugüne kadar AB Komisyonu tarafından kısa sürede onaylandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!