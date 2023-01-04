Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Sinema

Aaron Taylor - Johnson deneme çekimlerine girdi

Yeni 'James Bond'un kim olacağı konusunda çalışmalar sürüyor. İngiliz oyuncu Aaron Taylor - Johnson deneme çekimlerine girdi

Giriş: 04.01.2023 - 17:11 | Güncelleme: ABONE OL
Aaron Taylor - Johnson deneme çekimlerine girdi
HABERTURK.COM

Sinemanın en uzun soluklu serisi olan 'James Bond'da ünlü gizli ajanı artık kimin canlandıracağı merak konusu.
Daniel Craig'in 2006 - 2020 arasında çektiği 5 filmden sonra seriden ayrılması üzerine yerine hangi oyuncunun geleceği henüz netleşmedi.

Aaron Taylor - Johnson, 2015'te 'Yenilmezler: Ultron &Ccedil;ağı'nda rol aldı
Aaron Taylor - Johnson, 2015'te 'Yenilmezler: Ultron Çağı'nda rol aldı

32 yaşındaki İngiliz oyuncu Aaron Taylor - Johnson geçtiğimiz günlerde bir deneme çekimine girse de serinin yapımcısı Barbara Broccoli, yeni 'James Bond'un kim olacağı konusunda bir açıklama yapmadı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Kostümün içinde ellerimi hissetmiyordum"
Kamuflajın böylesi şaşırttı!
Kamuflajın böylesi şaşırttı!
Hamaney'den 'başörtüsü kuralı' açıklaması
Hamaney'den 'başörtüsü kuralı' açıklaması
Sinan Ateş cinayetinde sıcak gelişme! 4 şüpheli daha adliyede
Sinan Ateş cinayetinde sıcak gelişme! 4 şüpheli daha adliyede

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.