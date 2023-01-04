Sinemanın en uzun soluklu serisi olan 'James Bond'da ünlü gizli ajanı artık kimin canlandıracağı merak konusu. Daniel Craig'in 2006 - 2020 arasında çektiği 5 filmden sonra seriden ayrılması üzerine yerine hangi oyuncunun geleceği henüz netleşmedi.
32 yaşındaki İngiliz oyuncu Aaron Taylor - Johnson geçtiğimiz günlerde bir deneme çekimine girse de serinin yapımcısı Barbara Broccoli, yeni 'James Bond'un kim olacağı konusunda bir açıklama yapmadı.
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Aaron Taylor - Johnson deneme çekimlerine girdi/aaron-taylor-johnson-deneme-cekimlerine-girdi-3553307
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