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Sinemanın en uzun soluklu serisi olan 'James Bond'da ünlü gizli ajanı artık kimin canlandıracağı merak konusu.

Daniel Craig'in 2006 - 2020 arasında çektiği 5 filmden sonra seriden ayrılması üzerine yerine hangi oyuncunun geleceği henüz netleşmedi.

Aaron Taylor - Johnson, 2015'te 'Yenilmezler: Ultron Çağı'nda rol aldı

32 yaşındaki İngiliz oyuncu Aaron Taylor - Johnson geçtiğimiz günlerde bir deneme çekimine girse de serinin yapımcısı Barbara Broccoli, yeni 'James Bond'un kim olacağı konusunda bir açıklama yapmadı.