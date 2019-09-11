A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. veya herkesin bildiği gibi kısaca A101, Türkiye’de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağazası ile giriş yaparak perakende marketler zincirinde adından söz ettirmiştir.A101’e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101Türkiye’de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. A101 Yeni Mağazacılık A.Ş. ortaklık yapısı itibariyle %79,21 oran ile Aydın Ailesi’ne aittir. A101 ve A101’in yönetim kuruluna yönelik 16 Temmuz 2016’da başlatılan operasyon kapsamında bazı gözaltılar gerçekleştirilmiştir. Bu gözaltı işlemleri yaklaşık 3 gün sonra A101 ve A101 yönetim kurulu üyelerinin serbest bırakılması ile sonlandırılmıştır. “Hard Discount” konseptinde işletilen zincir marketlerinde; müşterilere düşük fiyatlarla gıda ve tüketim malzemeleri sunulmaktadır. A101 ürün grupları içerisinde et ve etli mamuller, süt ve sütlü gıdalar, içecekler, bakliyat ve unlu mamuller, kuruyemişler, kahvaltılıklar ve konserve ürünler bulunur. A101 mesai saatleri 09:00-21-00 olarak belirlenmiştir.

A101 Açılış Saatleri

A101 açılış saati 09:00’dır.

A101 Açılış Kapanış Saatleri

A101 Market zinciri Türkiye’nin her yerinde saat 21:00’de kapanmaktadır.

A101 Çalışma Saatleri 2019

A101 çalışma saatleri 09:00-21:00 olarak duyuruldu.

A101 Kapanış Saati

A101 Market zinciri saat 21.00’ı gösterdiğinde kapanmaktadır.

A101 Kapanma Saati

A101 Market zincirleri Türkiye’nin her yerinde saat 21:00’i gösterdiğinde kapılarını müşterilere kapatır. Kasa sistemleri ise 21:30’da kapatılır.