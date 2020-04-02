A101 market zinciri son zamanlarda meydana gelen korana virüs sebebi ile çalışma saatlerinde değişiklik yaptı. Aynı zamanda markete girecek olan kişilerin sayısına kısıtlama getirdi. Bunun sebebi ise virüsün bulaşma riskini en aza indirmek. Markete bu süre içerisinde çocuk ve bebeklerin giremeyeceğini açıkladı. Market çalışanları ya da müşteriler arasında en az 1 metre mesafenin olması gerektiğini dile getirdi. Aynı zamanda çalışanlarda eldiven ve maske olacağını söyledi. Şimdi sizlere a101 çalışma saatleri hakkında bilgi vereceğiz. A101 korana virüs sebebi ile bu süre bitene kadar 9.00 da açılacak ve akşam 20:00 de kapanacaktır.

A101 Saat Kaçta Açılıyor?

A101 market korana virüs sebebi ile bir süre değişikliğe gitti. A101 in açılma saati 9:00 olarak belirlendi.

A101 Saat Kaçta Kapanır?

A101 in kapanma saati korana virüs sebebi ile geriye çekildi. A101 kapanma saati 20.00 da olmaktadır.

A101 Hafta Sonu Açık mı?

Korana virüs sebebi ile A101 marketler önlem almak amacı ile açılış kapanış saatlerinde değişiklik yaptı. Fakat A101 hafta sonu hizmet vermeye devam etmektedir. Saati ise hafta içi olduğu gibi 9.00 - 20.00 arasındadır.

A101 Çalışma Saatleri 2020

Korana virüs dünyayı sarmaya devam ediyor. Bu sebeple de marketler virüsten korunmak ve virüsü önlemek için saatlerde değişiklik yapma kararı aldılar. 2020 A101 çalışma saatleri bu süre zarfında 9.00 - 20.00 arasında olacaktır.