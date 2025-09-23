Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        A101, BİM, ŞOK'ta bu hafta ne var? A101, BİM ve ŞOK 23-30 Eylül 2025 aktüel ürünleri

        23-30 Eylül 2025 tarihleri arasında BİM, ŞOK ve A101 marketlerinin yeni aktüel ürünleri raflardaki yerini aldı. Bu hafta da elektronikten mutfak gereçlerine, ev tekstilinden oyuncak ve hobi ürünlerine kadar pek çok kategoride indirimler müşterileri bekliyor. İşte, 23-30 Eylül 2025 haftasında BİM, ŞOK ve A101 aktüel kataloglarında öne çıkan indirimli ürünler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 14:48 Güncelleme: 23.09.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİM 23 Eylül 2025 Salı aktüeli

        • 2

          BİM 23 Eylül 2025 Salı aktüeli

        • 3

          BİM 23 Eylül 2025 Salı aktüeli

        • 4

          BİM 26 Eylül 2025 Cuma aktüeli

        • 5

          BİM 26 Eylül 2025 Cuma aktüeli

        • 6

          BİM 26 Eylül 2025 Cuma aktüeli

        • 7

          BİM 26 Eylül 2025 Cuma aktüeli

        • 8

          BİM 26 Eylül 2025 Cuma aktüeli

        • 9

          BİM 26 Eylül 2025 Cuma aktüeli

        • 10

          A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüeli

        • 11

          A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüeli

        • 12

          A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüeli

        • 13

          A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüeli

        • 14

          A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüeli

        • 15

          A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüeli

        • 16

          A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüeli

        • 17

          A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüeli

        • 18

          A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüeli

        • 19

          A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüeli

        • 20

          A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüeli

        • 21

          A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüeli

        • 22

          A101 25 Eylül 2025 Perşembe aktüeli

        • 23

          ŞOK 24-30 Eylül 2025 aktüeli

        • 24

          ŞOK 24-30 Eylül 2025 aktüeli

        • 25

          ŞOK 24-30 Eylül 2025 aktüeli

        • 26

          ŞOK 24-30 Eylül 2025 aktüeli

        • 27

          ŞOK 24-30 Eylül 2025 aktüeli

        • 28

          ŞOK 24-30 Eylül 2025 aktüeli

        • 29

          ŞOK 24-30 Eylül 2025 aktüeli

        • 30

          ŞOK 24-30 Eylül 2025 aktüeli

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Tavandaki straforlar eridi! 3 kişinin öldüğü yangında acı detaylar!
        Tavandaki straforlar eridi! 3 kişinin öldüğü yangında acı detaylar!
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        Kredili satışlar artacak
        Kredili satışlar artacak
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Habertürk Anasayfa