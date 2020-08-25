BİM A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 27 Ağustos'tan itibaren gerçerli olacak A101 ve 28 Ağustos'ta başlayacak BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.