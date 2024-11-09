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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünlere benzinli motosiklet geliyor! 14 Kasım a101 aktüel ürünlerde neler var?

        A101 aktüel ürünlere benzinli motosiklet geliyor! 14 Kasım a101 aktüel ürünlerde neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yayınlanan kataloğun en dikkat çeken ürünü benzinli motosiklet oldu. 6.55 kW güç üretebilen motor gücüyle satışa sunulan benzinki motosiklet 61.990 TL'den alıcı bulacak. İşte 14 Kasım a101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 13:08 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:08
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        • 1

          A101 aktüel ürünlere benzinli motosiklet geliyor. Bu hafta özellikle ev ve mutfak ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün yelpazesi bulunan kampanyada buzdolabı, televizyon gibi ürünlerde yer alacak. İşte a101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        • 2

          A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Benzinli motosiklet 61.990 TL

          Philips 65″ 4K Ultra HD Smart Led Tv 28.999 TL

          Philips 50′ 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL

          Hi-Level 40′ FHD Smart Tv 6.499 TL

        • 3

          Hi-Level 32′ HD Ready Smart Tv 4.999 TL

          PP Valiz Kabin Boy 599 TL

          Trend 6 Kişilik Masa Takımı 7.990 TL

          SEG Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL

          Sinbo Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.799 TL

        • 4

          Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 1.299 TL

          Sunny Pratik Dik Süpürge 799 TL

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