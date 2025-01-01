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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu: 2 Ocak 2025 Perşembe A101 indirimlerinde neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğu: 2 Ocak 2025 Perşembe A101 indirimlerinde neler var?

        Yeni yıla girilirken A101 2 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 2 Ocak'tan itibaren A101 indirimlerinde blender,bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, televizyon, buzdolabı yer alacak. Öte yandan tekstil ürünlerinde de perdeler olacak. A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı yayınlandı. İşte 2 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 14:13 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:14
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        • 1

          A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. A101'de bu hafta televizyon, tablet, perde, pijama takımı, akıllı hava temizleyici, beyaz eşya ve su arıtma cihazı gibi birçok üründe indirim var. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapacak olanlar a101 aktüel ürünler 2 ocak kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte a101 aktüel ürünlerin tamamı

        • 2

          SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.599 TL

          SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 10.999 TL

          No-Frost Buzdolabı 16.999 TL

          Arzum Multi Blender Seti 1.999 TL

          Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 699 TL

        • 3

          Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

          Samsung Cyclone Süpürge 3.499 TL

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