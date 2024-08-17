A101 aktüel kataloğu 22 Ağustos 2024: A101'e bu hafta motorlu bisiklet ve katlanır yataklı koltuk geliyor!
A101 aktüel kataloğu ile bu hafta da yüzlerce ürünü müşterileriyle buluşturuyor. 22 Ağustos tarihli kataloğa göre, bu hafta A101'e motorlu bisiklet ve katlanır yataklı koltuk geliyor. Öte yandan televizyon, beyaz eşya, mikrodalga fırın, el blender seti, temizlik malzemeleri ve mutfak araç gereçleri de indirimli fiyattan satışa çıkıyor. İşte, A101 22 Ağustos aktüel kataloğu...
- 1
A101 22 Ağustos aktüel kataloğu yayınlandı. Kataloğa göre zincir markette bu hafta motorlu bisiklet ve katlanır yataklı koltuk başta olmak üzere; bu ultra HD televizyon, katlanır yataklı koltuk, cep telefonu, buharlı temizleyici, vidalama seti, darbeli matkap gibi birçok ürün satışa çıkıyor. Yeni fırsat kampanyalarını merak eden alışveriş severler için 22 Ağustos A101 aktüel kataloğu haberimizde…
- 2
A101 AKTÜEL 22 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU
Toshiba Ultra HD Smart LED TV - 19.499 TL
Hiking A45 Cep Telefonu - 4.999 TL
Samsung Galaxy Watch 4-40 mm - 3.199 TL
Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk - 7.999 TL
- 3
SEG 6001 Bulaşık Makinesi - 8.999 TL
SEG CM 1212 - E Çamaşır Makinesi - 14.999 TL
Kiwi KSC 4215 Buharlı Temizleyici Mop - 1.399 TL
Arzum AR1111 Starry El Blender Seti - 1.399 TL
-
- 4
Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet - 16.990 TL
- 5
Piranha 12V Akülü Vidalama Seti - 699 TL
Piranha 10 Parça Hobi Seti - 699 TL
Piranha Darbeli Matkap - 599 TL
Katlanabilir Kamp Sehpası - 349 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi - 219 TL
- 6
Mermer Desenli Katlanabilir Masa - 549 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası - 329 TL
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10