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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel 17 Ekim 2024 indirim kataloğu yayınlandı! Bu perşembe A101 aktüel kataloğu indirimli ürünleri neler?

        A101'e Maxi Scooter geliyor! İşte A101 17 Ekim indirimli ürünler listesi

        A101 17 Ekim 2024 aktüel kataloğu yayımlandı. A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ile gündeme geldi. Bu hafta perşembe günü A101'de küçük ev aletlerinden, teknolojik ürünlere daha birçok ürün satışa çıkmaya hazırlanıyor. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 17 Ekim bu hafta perşembe A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 00:10 Güncelleme: 16.10.2024 - 00:10
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        • 1

          "A101'de bu hafta neler var?" sorusu gündemdeki yerini aldı. A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 17 Ekim Perşembe A101 aktüel ürünler listesi...

        • 2

          APEC APX5 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL

        • 3

          Toshiba 58UL4C63DT/2 58" 4K UHD Smart TV 17.999 TL

          Hi-Level 55UL700 55'' 4K Ultra HD Smart LED TV 12.999 TL

          Hi-Level HL43DMN540 43" FHD WEBOS 2.0 D-Dual LED TV 7.999 TL

          Philips 40PFS6009/62 40'' Full HD Led Smart TV 10.999 TL

          Hi-Level 32" Webos HD Ready TV 4.999 TL

          Philips USB-C / USB-C Şarj Kablosu 1 m 99 TL

        • 4

          SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.999 TL

          SEG NF 4631 No-Frost Buzdolabı 14.999 TL

          Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.499 TL

          Hometech Çelik Kettle 399 TL

          Akel AF016 Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.399 TL

          Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge Siyah 1.399 TL

          Aprilla AHC-5019 Erkek Bakım Seti Yeşil 499 TL

          English Home TKM 6011 Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.499 TL

        • 5

          Piranha Kablosuz Zımba ve Çivi Makinesi 699 TL

          Piranha PJS-5507 Dekupaj Testere 649 TL

          Piranha 110 Parça Hobi Seti 699 TL

          Piranha Sıcak Hava Tabancası 499 TL

          Aprilla Silikon Tabancası 40 W 129 TL

          Piranha Akım Korumalı 2 USB/1 Type-C'li Uzatma Kablosu 289 TL

        • 6

          Lav Tokyo Saklama Kabı 2600 cc Gri 125 TL

          Lav Tokyo Saklama Kabı 1500 cc Gri 85 TL

          Lav Tokyo Saklama Kabı 880 cc Lacivert 69 TL

          English Home Tava Seti 24-28 cm 849 TL

          Cambu Borosilikat Bardak ve Pipet Seti 6 Parça 370 ml 119 TL

          Silikon Tabanlı Küp Buzluk Pembe 29 TL

          Emaye Çaydanlık Takımı 649 TL

          Emaye Pişir Sakla Tencere 249 TL

          Emaye Sos Tavası 199 TL

          Stantlı Baharatlık Çeşitleri 379 TL

        • 7

          Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 150x200 cm Pembe Krem 249 TL

          Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 180x220 cm Yeşil Bordo 299 TL

          Pamuklu Tv Battaniyesi 130x170 cm Lacivert Turuncu 189 TL

          Tek Kişilik Yorgan 155 x 215 cm Koyu Kahve 329 TL

          Çift Kişilik Yorgan 195 x 215 cm Yeşil 399 TL

          Çantalı Vakumlu Hurç 80x100 cm Siyah 99 TL

          Şemsiye 179 TL

          Çöp Kovası 85 TL

        • 8

          Burcu Salatalık Turşusu 49 TL

          Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 kg 159 TL

          Dondurulmuş Piliç Nugget 1 kg 79 TL

          Dondurulmuş Patates 2,5 kg 179 TL

          Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 219 TL

          Sultan Dana Kangal Sucuk 500 g 189 TL

          Bahçıvan Krem Peynir 500 g 75 TL

        • 9

          Sleepy Bio Natural Çocuk Bezi Çeşitleri 287 TL

          Saç Spreyi 250 ml 99 TL

          Milk Therapy Fön Sütü 240 ml 109 TL

          Bioblas Şekillendirici Saç Kremi 250 ml 89 TL

          Sinoz Bal Kabaklı Jel Peeling 119 TL

        • 10

          Ülker Hanımeller Mahlepli Kurabiye 3x81 g 30 TL

          Ülker Halley Beyaz 7x30 g 44 TL

          Dankek Çeşitleri 200 g 28 TL

          Ülker Saklıköy Çikolata Kremalı Bisküvi 3x87 g 39 TL

          Eti Cin Çilek Jöleli Bisküvi 3x114 g 40 TL

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