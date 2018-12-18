19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
A101 20 Aralık aktüel ürünler listesi yayınlandı. Birbirinden farklı ürün seçeneğinin sunulduğu A101 kataloğunda elektrikli ürünlerde ve gıda malzemelerinde indirimler dikkat çekiyor. Özellikle de indirim gününü bekleyenler için SAMSUNG J410F Cep telefonu 1.099,00 TL. İşte, A101 20 Aralık Aktüel ürünler listesi...
Samsung J410F Cep telefonu 1.499,00 TL
ELTON uydu alıcılı led 999,00 TL
HI-LEVEL uydu alıcılı full hd led tv 1,499,00 TL
SEG SCM 9100 Çamaşır makinesi 1.299,00 TL
SEG SBM 4001 Bulaşık makinesi 999,00 TL
Lenova Tab7 Essential tablet 399,00 TL
HI-LEVEL smart çift girişli USB bellek 16 GB 22,95 TL
HI-LEVEL Micro SD kart 16 GB 17,95 TL
HI-LEVEL Micro SD kart 32 GB 27,95 TL
Piranha gaming kulaklık 34,95 TL
Piranha gaming klavye 29,95 TL
Piranha gaming mouse 29,95 TL
Arzum çubuk blender seti 129,00 TL
Arzum peta seramik tabanlı ütü 89,95 TL
Kiwi otomatik narenciye sıkacağı 39,95 TL
Arzum epilasyon seti 59,95 TL
Arzum pery saç kurutma makinesi 59,95 TL
Mobetto 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 165,00 TL
Tencere seti 3'lü 32,50 TL
Metal ekmeklik 32,50 TL
Mısır patlangacı 4,95 TL
Keramika seramik çerezlik 2,50 TL
Keramika kupa 4,95 TL
Keramika 4,95 TL
Mobetto kirli sepeti çok amaçlı dolap 185,00 TL
3 çekmeceli mini organizer 6,50 TL
Sıcak su torbası 7,50 TL
Toka çeşitleri 3,95 TL
Yılbaşı süsü kotyon set 2,00 TL
Kokulu mum 7,95 TL
Kapı süsü 13,50 TL
Süsleme ışığı 7,95 TL
Kar spreyi 5,50 TL
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