A1010 1 Ağustos aktüel ürünler kataloğu Perşembe günü satışa çıkacak olan indirimleri kaçırmak istemeyen alışverisseverler tarafından araştırılıyor. A101'de her perşembe günü birçok kategoride ürün ve indirimler alıcını bulacak. Kurban Bayramı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık hayvan satışı da bulunuyor. İşte1 Ağustos A101 Aktüel ürünler kataloğu