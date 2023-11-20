A Rh kimlere kan verebilir? A Rh pozitif ve negatif kan grubu kimlerden kan alabilir?

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Kan nakli hayat kurtarıcı bir nakil işlemidir. Belirli kıstaslar ve belirli kan grupları arasında kan nakli gerçekleştirilebilir. Bu sebeple de bulunduğumuz kan grubunu bilmek, diğer insanlara yardımcı olmak açısından önem taşır. A Rh kimlere kan verebilir? A Rh pozitif hangi kan grubundan kan alabilir? A Rh negatif kimlere kan verebilir? İşte, merak edilen detaylar.

A Rh Kimlere Kan Verebilir?

Yaralanma ya da kazalarda kişiler kan nakline ihtiyaç duyabilir. Süreğen bir hastalığa sahip olan bireyler de kan nakliyle hayata tutunmaktadır. Bu noktada kan grubunuzu bilmek oldukça önemlidir. Şayet kan grubunuzu herhangi bir sağlık kuruluşuna giderek kan grubunuzu öğrenebilirsiniz. Kanın tek kaynağı sağlıklı bağışçılardır. Bu sebeple herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahip olmayan ve son altı ayda dövme, piercing gibi şeyler yaptırmayan alıcılardan kan alınmaktadır. Buradaki amaç risk faktörlerinin bertaraf edilmesidir. Herhangi bir bulaşıcı hastalık AİDS, Hepatit gibi kan yoluyla geçtiğinden dolayı kişiler sıkı önleme tabi tutulmaktadır.

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Kan grupları antikor ve antijen durumuna göre 8 farklı gruba ayrılmaktadır. Bu gruplardan biri de A Rh kan grubudur. Kan nakli için gereken ilk şart alıcının ve vericinin kan gruplarının uyumlu olmasıdır. Aksi takdirde nakil işlemi gerçekleşmez. Alyuvarların üzerinde bulunan iki antijen türünden birisi A antijenidir. Şayet kırmızı kan hücrelerinde A antijeni bulunuyorsa o kan A Rh kan grubuna girmektedir. A Rh+ kana sahipseniz A Rh+ ve AB Rh+ kan gruplarına kan verebilirsiniz. A Rh- kana sahipseniz A Rh+, A Rh-, AB Rh+ ve AB Rh- kan gruplarına kan verebilirsiniz.

A Rh Pozitif Hangi Kan Grubundan Kan Alabilir?

Bulunduğunuz kan grubunun hangi kan gruplarından kan alıp verebildiğini bilmek hayati bir meseledir. Kronik hastalığı olanlar kan grubuna daha vakıftır. Ancak sağlıklı bir birey kan grubunu öğrenmek için çoğu zaman bir araştırmaya girmemektedir. Unutulmaması gereken kan grubunun bilinmesinin hayatın her alanında büyük öneme sahip sahiptir. Bir yakınızın ya da başınıza gelen bir kaza sonucu kan grubunuzun bilinmesi saniyelerle yarışan operasyonlarda kurtarıcı olmaktadır. Kan grubunuzu öğrenmek bu noktada önemlidir. A Rh+ kan grubu ise 0 Rh-, 0 Rh+, A Rh- ve A Rh+ kan gruplarından kan alabilmektedir. A Rh+ ve A Rh- kan grubu yalnızca A antijenine sahiptir; dolayısıyla sadece kendi grubundan ve antijen içermediği için 0 Rh kan grubundan kan alabilir.

A Rh Negatif Kimlere Kan Verebilir?

Hangi gruplardan kan alınabildiğini bilmek kadar hangi gruplara kan verilebildiğini öğrenmek insan hayatı için önemli bir konudur. Kimi kan grubu tüm kan gruplarına nakil sağlayabiliyorken yani genel verici grubundayken kimi kan grubu sadece grubunun içinden alım sağlayabilir. Genel olarak kan ihtiyacı Türk Kızılay çadırları kurularak sağlanmaktadır. Bu çadırlar düzenli bağışçılar sayesinde pek çok hastaya umut olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken herhangi bir sağlık engeline takılmamaktır. Bulaşıcı hastalıklar nakil için risk oluşturabilmektedir. A Rh- kan grubuna sahip olanların merak ettiği soruların başında kimlere kan verebildiği gelmektedir. A Rh- kan grubu 0 Rh-, A Rh- kan gruplarına kan verebilmektedir.

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