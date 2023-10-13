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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan zaferi sonrası konuştu: Çok büyük başarı - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella, Hırvatistan zaferi sonrası konuştu: Çok büyük başarı

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Milli Takım'ın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan İtalyan teknik adam, "Futbolcuların hepsi çok iyiydi. Herkes çok yüksek seviyede performans gösterdi. Sahada ruhlarını ortaya koyan futbolcularımız var. Mutluyuz, kutlayacağız bu galibiyeti. Bunun aslında ne kadar büyük bir sportif başarı olduğunu şuradan anlayabiliriz, Hırvatistan evinde ilk defa kaybediyor, biz onları ilk defa mağlup ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 01:04 Güncelleme: 13.10.2023 - 01:04
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        • 1

          A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hırvatistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adamın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

        • 2

          "Maçtan önce de Barış'ın hızını kullanacağımızı söylemiştim, onların iki stoperi yetişemeyecek demiştim. Allah'tan öyle bir pozisyona denk geldi."

        • 3

          "Aslında çok zor bir maça çıktık. Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde kaybetmemişti kendi evinde. Hırvatistan topraklarında ilk defa onları yeniyoruz. Sonuna kadar mücadele veren bir takımımız vardı. Bu ruhu saha dışında da gösterdiler. Milli Takım'ın ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim ilk günden beri bize destek verdiler. Herkes bir oldu ve sonrasında bunu başarabildik."

        • 4

          "Mutluyuz, kutlayacağız bunu. Ama 3 gün sonra bir maçımız daha var. Bütün kutlamaları o maçtan sonraya saklamamız lazım."

        • 5

          "Futbolcuların hepsi çok iyiydi. Herkes çok yüksek seviyede performans gösterdi. Samet uzun zamandır 90 dakika oynamıyor ama iyi performans gösterdi. Biz maçı 2005'li ve 2000'li oyuncularla bitirdik. Bu geleceğimiz için de önemli bir adımdı."

        • 6

          "Bütün futbolcularımıza teşekkür etmek istiyorum. Maçın başından sonuna kadar sahada ruhlarını ortaya koyan futbolcularımız var. Gerçekten sonuna kadar mücadele verdiler. Geri bildirim olarak baktığınızda 3 günde yaptıklarımız bize güzel bir cevap verdi sahada. Milli Takım ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimizden beri destek verdiler. Maçın başından itibaren bir birliktelik vardı ve sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

        • 7

          "Mükemmel bir akşam yarattılar bize futbolcularımız. Bunun aslında ne kadar büyük bir sportif başarı olduğunu şuradan anlayabiliriz, Hırvatistan evinde ilk defa kaybediyor, biz onları ilk defa mağlup ediyoruz. Ne kadar büyük bir başarı olduğunu buradan anlayabiliyoruz."

        • 8

          "Deneyimlerime göre, bir dahaki maçın en zor maç olduğunu düşünüyorum. Grubun sonuncusuyla oynuyorsunuz, tamamıyla farklı bir maça hazırlanmamız gerekiyor. 3 günde zihinsel ve fiziksel enerjimizi toparlamamız ve iyi hazırlanmamız lazım."

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