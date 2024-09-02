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        Haberler Bilgi Spor A Milli Takım maç takvimi 2024-2025: UEFA Uluslar Ligi başlıyor! Milli maçlar ne zaman, hangi kanalda? İşte Türkiye maç programı

        Milli maçlar ne zaman, hangi kanalda? İşte 2024-2025 A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi fikstürü

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında Galler ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, Galler ve İzlanda ile oynayacak maçların 28 kişilik aday kadrosunu belirledi. Eylül ayına girilmesiyle beraber A Milli Takım maç takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, Milli maçlar ne zaman, hangi kanalda? İşte 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi fikstürü ile Türkiye maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 08:50 Güncelleme: 02.09.2024 - 08:50
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        • 1

          Milli maç heyecanı başlıyor! Türkiye’nin UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçlarında Galler ve İzlanda ile mücadele edeceği geçtiğimiz Şubat ayında yapılan kura çekimi ile belli olmuştu. A Milli Futbol Takımı’nın 2024 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın 28 kişilik aday kadroyu belirlemesinin ardından futbolseverler Galler-Türkiye ve Türkiye-İzlanda maçlarının oynanacağı tarihleri araştırmaya başladı Peki, Milli maçlar ne zaman, hangi kanalda? İşte 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi Türkiye maç fikstürü...

        • 2

          MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

          Türkiye A Milli Futbol Takım'nın 2024-25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.

          Buna göre Milliler, 2024 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ikişer karşılaşma oynayacak.

          Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçına 6 Eylül 2024 Cuma günü Galler deplasmanında çıkacak. Ay-yıldızlılar, 9 Eylül Pazartesi günü ise İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

        • 3

          11 Ekim Cuma günü yine iç sahada Karadağ ile karşılaşacak Milliler, 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda deplasmanına konuk olacak.

          16 Kasım Cumartesi günü Galler'i konuk edecek Ay-yıldızlılar, 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı mücadele ile gruptaki maçlarını tamamlayacak.

        • 4

          MİLLİ TAKIM'DA 3 YENİ İSİM

          A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

          Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynayacak maçların 28 kişilik aday kadrosunu belirledi.

          Kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

          Milli takıma davet edilen oyuncular, 2 Eylül Pazartesi günü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

        • 5

          MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

          Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:

          Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

          Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

          Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

          Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

        • 6

          ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

          A Milli Futbol Takımı'nın 4'üncü Grup'taki karşılaşmaları ve maçların saatleri şöyle:

          6 Eylül 2024 / 21.45: Galler - Türkiye

          9 Eylül 2024 / 21.45: Türkiye - İzlanda

          11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ

          14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

          16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

          19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

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