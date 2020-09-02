DİĞER ÜLKELER ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Nike'ın ürettiği diğer milli takım formaları da örnek gösterildi. Başta İngiltere olmak üzere birçok ülkenin formasını üreten Nike'ın aynı uygulamayı başka formalarda yapmaması da tepki çekti.