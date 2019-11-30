Turnuvanın favori takımlarından birisi olan Gök Maviler'in kadrosunda bir çok yıldız oyuncu bulunuyor. İtalya Milli Takımı'nda; Lorenzo Insigne (75 milyon Euro),Marco Verratti (70 milyon Euro),Jorginho (70 milyon Euro),Federico Chiesa (55 milyon Euro),Ciro Immobile (43 milyon Euro) ve Moise Kean (42 milyon Euro) en pahalı oyuncular olarak dikkat çekiyorlar.