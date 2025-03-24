A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi İspanya!

UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezon değişen statüde yarı final bileti alan 4 takım, oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından belli oldu.

Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları ve yarı finale yükselen takımlar şu şekilde:

İspanya - Hollanda: 3-3 (5-4 PEN.) (İlk maç: 2-2)

Fransa - Hırvatistan: 2-0 (5-4 PEN.) (İlk maç: 0-2)

Almanya - İtalya: 3-3 (İlk maç: 2-1)

Portekiz - Danimarka: 5-2 (İlk maç: 0-1)

TÜRKİYE'NİN SON RAKİBİ İSPANYA!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son rakibi İspanya oldu. Milliler, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda kura çekimi sonrası Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşmişti. Ay-yıldızlıların gruptaki son rakibini belirleyecek Uluslar Ligi çeyrek final eşleşmesinde İspanya, Hollanda'yı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek yarı finale yükseldi ve E Grubu'nun son takımı oldu.

İspanyollar, son olarak 2024 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak kupayı kaldırmıştı.