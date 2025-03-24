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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi İspanya! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi İspanya!

        UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçları tamamlandı ve yarı finale yükselen ekipler belli oldu. İspanya, 2-2'nin rövanşında konuk ettiği Hollanda'yı 120 dakikası 3-3 sona eren mücadelede seri penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek yarı final biletini aldı ve A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki son rakibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 01:40 Güncelleme: 24.03.2025 - 01:40
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        Milli Takım'ın son rakibi İspanya!
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        UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezon değişen statüde yarı final bileti alan 4 takım, oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından belli oldu.

        Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları ve yarı finale yükselen takımlar şu şekilde:

        İspanya - Hollanda: 3-3 (5-4 PEN.) (İlk maç: 2-2)

        Fransa - Hırvatistan: 2-0 (5-4 PEN.) (İlk maç: 0-2)

        Almanya - İtalya: 3-3 (İlk maç: 2-1)

        Portekiz - Danimarka: 5-2 (İlk maç: 0-1)

        TÜRKİYE'NİN SON RAKİBİ İSPANYA!

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son rakibi İspanya oldu. Milliler, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu'nda kura çekimi sonrası Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşmişti. Ay-yıldızlıların gruptaki son rakibini belirleyecek Uluslar Ligi çeyrek final eşleşmesinde İspanya, Hollanda'yı penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek yarı finale yükseldi ve E Grubu'nun son takımı oldu.

        İspanyollar, son olarak 2024 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak kupayı kaldırmıştı.

        Uluslar Ligi A, B ve C liglerinde play-off sonuçları ve üst liglere yükselen takımlar ise şu şekilde:

        A/B yükselme-düşme:

        Macaristan - Türkiye: 0-3 (İlk maç: 1-3)

        Sırbistan - Avusturya: 2-0 (İlk maç: 1-1)

        İskoçya - Yunanistan: 0-3 (İlk maç: 1-0)

        Belçika - Ukrayna: 3-0 (İlk maç: 1-3)

        B/C yükselme-düşme:

        Gürcistan - Ermenistan: 6-1 (İlk maç: 3-0)

        Slovenya - Slovakya: 1-0 (İlk maç: 0-0)

        İzlanda - Kosova: 1-3 (İlk maç: 1-2)

        İrlanda Cum. - Bulgaristan: 2-1 (İlk maç: 2-1)

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