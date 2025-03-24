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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu!

        2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın grubundaki son takım İspanya oldu. 3 ülkenin düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın Elemeleri'nde Türkiye E Grubu'nda yer alıyor. A Milli Takım'ın grubundaki son rakibinin de belli olmasıyla birlikte 2026 Dünya Kupası Elemeleri fikstürü de netleşti. Milliler ilk maçını 4 Eylül'de son maçını ise 18 Kasım'da oynayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 15:17 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:17
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        A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri fikstürü!
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        Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.

        2026 Dünya Kupası elemelerinde E Grubu'nda mücadele edecek olan Milli Takımımızın fikstürü belli oldu. Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak.

        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü:

        4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

        7 Eylül: Türkiye - İspanya

        11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

        14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

        15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

        18 Kasım: İspanya - Türkiye

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        STATÜ NASIL?

        2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemelerinde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

        2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerindeki tüm gruplar:

        A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

        B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

        C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

        D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

        E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

        F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

        G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

        H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

        I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

        J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

        K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

        L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

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