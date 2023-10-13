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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım EURO 2024'ün kapısında! Letonya'yı yen, bileti kap... - Futbol Haberleri

        A Milli Takım EURO 2024'ün kapısında! Letonya'yı yen, bileti kap...

        A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 6. maçında son dünya 3'üncüsü Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı. Ay-yıldızlılar, 15 Ekim'de Konya'da karşılaşacağı Letonya'yı yenmesi halinde Almanya biletini cebine koyacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 00:21 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:21
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        • 1

          A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 6. maçında Hırvatistan'a konuk olurken, güçlü rakibini 1-0 mağlup ederek göğsümüzü kabarttı.

        • 2

          Ay-yıldızlıları galibiyete taşıyan golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

        • 3

          Milliler, bu galibiyetle puanını 13'e çıkarıp, 1 maçı eksik Hırvatistan'ın 3 puan önünde liderliğe yükseldi.

        • 4

          Gruptaki diğer maçta ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti.

        • 5

          Alınan sonuçların ardından D Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

          1- TÜRKİYE: 13

          2- Hırvatistan: 10 (1 maçı eksik)

          3- Ermenistan: 7

          4- Galler: 7 (1 maçı eksik)

          5- Letonya: 3

        • 6

          LETONYA'YI YENERSEK EURO 2024'Ü GARANTİLEYECEĞİZ

          A Milli Takımımız, 15 Ekim Pazar günü Konya'da konuk edeceği Letonya'yı mağlup etmesi halinde bitime 1 maç kala EURO 2024'e katılmayı garantileyecek.

        • 7

          Mücadeleyi kaybetmemiz halinde ise ay-yıldızlıların kaderi kasım ayında Galler ile oynanacak maçta belli olacak.

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