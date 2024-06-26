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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takım'da Arda Güler ve Kenan Yıldız 11'e döndü - Futbol Haberleri

        Arda Güler ve Kenan Yıldız 11'e döndü

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçının 11'ine göre Çekya maçında 7 değişiklik yaptı. Arda Güler ve Kenan Yıldız 11'e geri döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 22:20 Güncelleme: 26.06.2024 - 22:20
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        Arda ve Kenan 11'e döndü
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) üçüncü maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Portekiz ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

        Portekiz maçının başlangıç kadrosunda yer alan Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Çekya karşısında Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler ve Kenan Yıldız, ilk 11'de sahaya çıktı.

        Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

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        Milli takımda cezalı Abdülkerim Bardakcı, maç kadrosunda yer alamadı.

        Vincenzo Montella, Abdülkerim'in yokluğunda Samet'in yanında Merih'e ilk 11'de şans verdi.

        MERT GÜNOK KALEDE

        A Milli Takım'da dizindeki ağrı nedeniyle Portekiz karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan Mert Günok, Çekya karşısında kalesindeki yerini aldı.

        Portekiz maçının ardından takımla çalışmalara katılamayan ve bu sabah takımla çalışan Mert, Çekya karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

        Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü de maç kadrosunda yer aldı.

        ARDA VE KENAN 11'E DÖNDÜ

        Milli takımın genç yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız, ilk 11'e döndü.

        Gürcistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan, Portekiz karşısında yedekler arasında yer alıp sonradan oyuna dahil olan iki genç oyuncu, grubun son karşılaşması olan Çekya'ya karşı ilk 11'de yer aldı.

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        BAKAN BAK TRİBÜNDE

        A Milli Takım'ın Çekya ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

        Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

        VOLKSPARK STADI'NDA BÜYÜK COŞKU

        Çekya ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu.

        Volkspark Stadı'nın büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

        Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.

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