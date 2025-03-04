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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım, ABD'de Meksika ile karşılaşacak - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, ABD'de Meksika ile karşılaşacak

        A Milli Takımımız'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin hazırlıklarına ABD'de başlayacak. Ay-yıldızlılar, burada Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika ile 10 Haziran'da hazırlık maçı oynayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 19:47 Güncelleme: 04.03.2025 - 19:47
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        A Milli Takım, Meksika ile karşılaşacak
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında ABD'de Meksika ile karşılaşacağını açıkladı.

        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıklarına turnuvanın düzenleneceği Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacağı iki özel maçla başlayacak. Ay-Yıldızlılar, bu müsabakaların ikincisinde 10 Haziran Salı günü yerel saatle 20.30'da (TSİ 03.30) 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak.

        ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, iki ülke arasında A Millî düzeydeki ilk maç olacak. Kuzey Carolina Üniversitesi'nin Amerikan futbolu takımının maçlarını oynadığı 50.500 koltuk kapasiteli Kenan Stadyumu da bu müsabaka ile ilk kez bir millî maçta futbolseverleri ağırlayacak."

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