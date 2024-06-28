A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 12 Temmuz'da Kocaeli'de İsviçre, 16 Temmuz'da deplasmanda Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen oyuncular şu şekilde:

KALECİLER: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü), Gamze Nur Yaman (Galatasaray A.Ş.), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

DEFANS: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), Gülbin Hız, İlayda Cansu Kara, İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Didem Karagenç, Kezban Tağ (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Dilara Deli (Sporting Charleroi)

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ORTA SAHA: Ebru Topçu, Eda Karataş (Galatasaray A.Ş.), Halle Houssein Şensizoğlu (West Ham United), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Miray Cin (Msv Duisburg), Birgül Sadıkoğlu (Ud Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı)

FORVET: Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Arzu Karabulut (Galatasaray A.Ş.), Mine Yıldız (Beylerbeyi Spor Kulübü), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor)

1 Temmuz 2024 tarihinde Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak olan A Milli Kadın Futbol Takımı, 9 Temmuz'a kadar burada çalışmalarını sürdürecek ve Kocaeli'ye geçecek. Maç gününe kadar burada çalışacak olan Milliler, 12 Temmuz 2024 tarihinde Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda 5. maçında İsviçre ile karşılaşacak. 13 Temmuz 2024 tarihinde Budapeşte'ye gidecek olan Ay-Yıldızlılarımız, 16 Temmuz 2024 tarihinde Macaristan ile karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak.