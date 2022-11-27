Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibine oranla savunmada ve hücumda kontrollü oynayan ay-yıldızlı ekip, bu çeyreği 26-18 önde kapattı.

Karşılaşmayı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan ve diğer ilgililer de izledi.