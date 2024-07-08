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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Futbol Takımı yurda döndü - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı yurda döndü

        Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 01:58 Güncelleme: 08.07.2024 - 01:58
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        A Milli Futbol Takımı yurda döndü!
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        A Milli Futbol Takımı, Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda’ya 2-1 yenildi. Turnuvaya veda eden ay-yıldızlılar, Hannover’den kalkan uçak ile İstanbul’a döndü.

        Milli takımı taşıyan uçak TSİ 23.50’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik heyet, havalimanındaki vatandaşlar ile fotoğraf çektirdikten sonra kişisel araçlarıyla alandan ayrıldı.

        UĞURCAN ÇAKIR: BİZİM AÇIMIZDAN GÜZEL BİR TURNUVA GEÇTİ

        Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu Uğurcan Çakır, "Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak ediyorduk. Ülkemizi bir nebze mutlu ettiysek ne mutlu bize. Gerçekten herkes elinden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalıştı. İnşallah bu günlerden ders çıkarıp ileriye daha güvenli ve huzurlu bakacağız. Çok genç ve yetenekli futbolcular var kadromuzda. İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyoruz. Hocanın da bu turnuva özelinde oyun planları başarılıydı. İnşallah bundan daha büyük başarılar elde edebiliriz” dedi.

        CENK TOSUN: ÜLKEYİ SEVİNCE BOĞDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

        Ülkeye sevinç yaşattıkları için mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu Cenk Tosun, “Tabii çok mutluyuz, çok gururluyuz. Birlik, beraberlik hat safadaydı. Çok güzel bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Gönüllerde final oynamak vardı. Biz kendimize öyle hedef koymuştuk. Bizim takımın final oynamaya gücü de vardı ama maalesef Hollanda maçında talihsiz bir yenilgi yaşadık. Yine de tüm ülkeyi sevince boğduğumuz için çok mutluyuz. Türk olduğumuz için mutluyuz. Ne mutlu Türküm diyene. Türk olmak zordur. Çünkü sadece bir ülkeye karşı değil tüm dünyaya karşı savaşmak zorundasın” ifadelerini kullandı.

        Cenk Tosun sözlerini şu şekilde noktaladı:

        “Genç ve yetenekli bir jenerasyonumuz var. İnşallah bir dahaki turnuvada da olmak istiyoruz. Buradaki yaptıklarımız sadece bir fragmandı diyebilirim. İnşallah gençlerimiz 2026’da daha iyi işler yapacaktır.”

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