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        Haberler Spor Futbol A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Galler, aday kadrosunu açıkladı - Futbol Haberleri

        Galler'in aday kadrosu açıklandı

        A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar B Ligindeki rakibi Galler, aday kadrosunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:57 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:57
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        Galler'in aday kadrosu açıklandı
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        A Milli Futbol Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te karşılaşacağı Galler'in aday kadrosu açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Craig Bellamy yönetimindeki Galler'in aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

        Kaleci: Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United), Karl Darlow (Leeds United)

        Defans: Ben Davies (Tottenham Hotspur ), Owen Beck (Blackburn Rovers), Joe Rodon (Leeds United), Chris Mepham (Bournemouth), Ben Cabango (Swansea City), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley)

        Orta saha: Jordan James (Stade Rennais), Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers), Aaron Ramsey (Cardiff City), Ollie Cooper (Swansea City), Sorba Thomas (Nantes)

        Forvet: Kieffer Moore (Sheffield United FC), Lewis Koumas (Stoke City), Brennan Johnson (Tottenham), Harry Wilson (Fulham), Daniel James (Leeds United), Mark Harris (Oxford United), Liam Cullen (Swansea City), Rabbi Matondo (Rangers)

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