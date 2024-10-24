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        A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. sıradaki yerini korudu

        A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu. Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:20 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:20
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        A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.

        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.

        Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

        Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.

        Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

        Sıra Takım Puan Değişim
        1 Arjantin 1883,5 -5,52
        2 Fransa 1859,85 +7,93
        3 İspanya 1844,33 +7,91
        4 İngiltere 1807,83 -9,45
        5 Brezilya 1784,37 +12,35
        6 Belçika 1761,27 -6,87
        7 Portekiz 1752,68 +0,54
        8 Hollanda 1748,24 -11,71
        9 İtalya 1729,4 +3,09
        10 Kolombiya 1724,37 -14,35
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